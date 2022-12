Gkay fecha hotel 5 estrelas com 315 suítes e diárias de até R$ 10 mil

A influenciadora e humorista Gessica Kayane alugou todas as 315 suítes do Marina Park Hotel, hotel 5 estrelas e o maior de Fortaleza, para realizar a partir da próxima segunda-feira (5) a Farofa da Gkay, evento que reúne famosos e influenciadores digitais em três dias de festa em comemoração ao aniversário da anfitriã.

Pelo segundo ano seguido, a Farofa ocorre no empreendimento localizado na Praia de Iracema, com diárias que podem chegar a R$ 10 mil.

Durante o evento, Gkay e seus convidados terão algumas exclusividades no hotel, como lanches servidos 24 horas, feijoada na piscina, cardápio variado, além de café da manhã estendido, já que os shows musicais vão até de manhã.

Farofa da Gkay será realizada pelo segundo ano seguido no Marina Park Hotel, empreendimento 5 estrelas e o maior de Fortaleza. — Foto: Marina Park/ Divulgação

Com projeto arquitetônico inspirado num transatlântico, o Marina Park possui quartos distribuídos em seis categorias: Suíte Imperial, Suíte Presidencial, Suíte Master, Suíte Executiva, Quartos Luxo e Standard.

A Suíte Imperial, a mais cara, tem vista panorâmica de 180º, amplo banheiro com hidromassagem, sala de jantar, sala de estar, mesa para reunião e refeições com 10 lugares, conjunto de sofá, bar com bancada, frigobar, uma cama super King, TV, vista para o mar e para a cidade.

Para o lazer, os convidados da anfitriã terão piscinas, bares, restaurantes, academia, pista de caminhada e corrida com 2.500 metros, quatro quadras de tênis, salão de beleza e uma moderna marina com capacidade para 150 embarcações.

Shows confirmados

A Farofa da Gkay começa na próxima segunda-feira (5) e segue até a quarta-feira (7). Anitta, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio e Wesley Safadão já são atrações confirmadas para o evento, que reúne famosos de todo o país, como influenciadores digitais, cantores e atores.

Anitta foi a primeira atração anunciada para a Farofa, no dia 22 de novembro. “Vamos começar pela patroa”, escreveu a paraibana em postagem nas redes sociais, que rapidamente repercutiu entre usuários famosos na plataforma.

Já o mais recente a ser anunciado no time musical que irá animar a festa foi o cantor de forró cearense Wesley Safadão.

Convites em saco de lixo e avião fretado

Convite da Farofa da Gkay é um saco de lixo — Foto: Instagram

Este ano, Gkay inovou enviando para os convidados o convite em saco de lixo. Os contemplados para participar da Farofa se divertiram com o formato inusitado e teve, inclusive, famoso que quase o jogou fora ao pensar que se tratava de lixo, como o influenciador e ex-BBB Eliezer.

“Eu estava chegando do ‘Encontro’ e a Ceni estava descendo para alguma coisa. No elevador, ela falou assim: ‘Eli, aconteceu uma coisa estranha hoje. Chegaram dois sacos de lixo pra você e pra Viih, até perguntei para o entregador, mas nem entreguei. Já coloquei pro lixo porque mandam cada coisa aqui.’ Eu fali: ‘Ceni, é o saco do convite mais esperado do ano!’ E ela disse que estava lá fora. Desci correndo e peguei”, contou Eliezer ao gshow. Ceni trabalha na casa em que ele mora com Viih Tube.

Gkay freta Airbus da Latam para 216 passageiros para Farofa de 2022. — Foto: Foto: Reprodução

Gkay também fretou um avião com capacidade para 216 passageiros para levar os convidados até a “Farofa” na capital cearense. A aeronave é um Airbus A321 da Latam. Ao anunciar a novidade, Gkay se confundiu e mencionou outra fabricante de aviões: “Teremos Boeing na farofa, sim”.

A Latam informou que fretou a aeronave para Gkay em “condições comerciais especiais” por entender “a importância desse evento para o público brasileiro”. A empresa não revelou valores.

G1