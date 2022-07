Gkay vira meme ao usar look de grife avaliado em R$ 30 mil

A influenciadora fez fotos com a roupa e foi comparada com aranha e perereca; ela se divertiu com brincadeira de internautas.

Gkay virou assunto nas redes sociais e foi alvo de brincadeiras dos seguidores por conta do look que escolheu para ir à festa de Luciano Huck. O modelo usado pela influenciadora digital é um macacão preto de manga comprida, além de botas e luvas da mesma cor. A roupa é da grife Balenciaga e é avaliada em R$ 30 mil.

Antes do evento, Gkay fez uma sessão de fotos com o look e virou meme entre os internautas. “Isso merece várias figurinhas pro meu WhatsApp”, escreveu uma seguidora. “A aranha me encarando de madrugada no banheiro”, postou outra. “Rindo mas é com respeito”, comentou mais um. “A instituição ‘memes da Gkay’ nunca falha”, disse um internauta.

A própria influenciadora acabou entrando na brincadeira e repostou algumas imagens no perfil dela no Instagram: “Quem foi o engraçadinho ??????”, escreveu na legenda.

Veja as publicações