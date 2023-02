Gloria Groove performa o hit Vermelho no palco do CarnaUOL 2023

São Paulo, fevereiro de 2023 – Gloria Groove chega ao CarnaUOL 2023 e leva o público à loucura, abrindo seu show com o hit “Leilão”. Lady Leste agitou o foliões com performance de dançarinos no palco e encerrou sua apresentação com o grande hit que lançou em 2022, Vermelho.

Após a apresentação da drag queen, os DJs Dubdogz e a diva pop Luisa Sonza, respectivamente, irão dominar o palco do CarnaUOL 2023.

