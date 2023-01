GOLPISTA: Fátima de Tubarão é presa pela Polícia Federal em Santa Catarina

A bolsonarista Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos, mais conhecida como “Fátima de Tubarão”, foi presa nesta sexta-feira (27) pela Polícia Federal (PF) na terceira fase da Operação Lesa Pátria. Dona Fátima estava entre os golpistas que invadiram, depredaram e roubaram os prédios públicos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Em um dos vídeos divulgados pelos golpistas, ela aparece dizendo que iria “pegar” o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes: “Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora!”. Além da prisão de dona Fátima, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão no estado de Santa Catarina.

Apesar de militar ao lado de golpistas que defendiam os interesses dos pretensos “cidadãos de bem”, dona Fátima é uma velha conhecida da justiça. Após aparecer na mídia, foi divulgado os antecedentes criminais da idosa. Ela já foi condenada por tráfico de drogas com envolvimento com menor de idade em 2014.

Nas redes sociais, Fátima de Tubarão se apresenta como Fátima Mendonça (em algumas contas, usa o sobrenome Jacinto). Ela costuma publicar textos e pautas em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de defender seus aliados. Ela se apresenta como uma “patriota”.

Operação Lesa Pátria

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (27) a terceira fase da Operação Lesa Pátria, que apura os envolvidos nos atos golpistas realizados em Brasília (DF) no dia 8 de janeiro. São cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em cinco estados e no Distrito Federal (DF).

As buscas estão concentradas na região Sudeste e Sul. No Espírito Santo, são quatro mandados de prisão e oito de busca e apreensão; em Minas Gerais, dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão; e no Rio de janeiro, um de prisão e nove de busca e apreensão. Também são cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão no Paraná. No DF, são dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão.

