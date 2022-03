Golpista suspeito de causar prejuízo de mais de R$ 1 milhão no Ceará é preso após fazer, ao menos, 22 vítimas em João Pessoa

De acordo com as investigações, o homem se passava por vendedor on-line de grandes lojas, oferecendo descontos consideráveis de produtos.

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (23) no bairro de Brisamar, em João Pessoa, após 22 pessoas se apresentarem à polícia alegando serem vítimas do suspeito de aplicar golpes na capital paraibana.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Defraudações (DDF), o homem se passava por vendedor on-line de grandes lojas, oferecendo descontos consideráveis de produtos.

Ao ClickPB, o delegado Aneilton Castro explicou que o suspeito tinha um método de ganhar a confiança da vítima após entregar os primeiros pedidos e depois passava a vender produtos mais caros.

“Uma das vítimas chegou a comprar todos os eletrodomésticos da casa, pagando cerca de R$ 70 mil e só recebeu o equivalente a R$ 10 mil. Aí ele sumia. Uma outra vítima fez investimento com ele de compras e teve um prejuízo de R$ 130 mil. Um outro casal comerciante vendeu a ele sete caixas de whisky, causando mais R$ 2 mil de prejuízo a essas vítimas”, disse.

Natural do Ceará, o suspeito já responde a seis processos judicializados, com o prejuízo passando da faixa de R$ 1 milhão no estado. Segundo relato das próprias vítimas, até a ex-esposa teria sido alvo dos golpes, perdendo quase R$ 900 mil.

O homem está na Central de Polícia Civil de João Pessoa, onde aguarda audiência de custódia. Um pedido de prisão preventiva foi protocolado à Justiça ontem para que ele permaneça preso.

clickpb