Golpistas usam perfil do Whatsapp do Procon-JP para ofertar empréstimo em mutirão virtual

O consumidor pessoense dever ficar atento para não cair em um golpe. O alerta é feito pelo Procon-JP, que, nesta quarta-feira (3), foi surpreendido com um número desconhecido usando a foto do perfil do atendimento virtual do Procon-JP na Sua Mão. Os golpistas estão oferecendo empréstimos como se a ação fizesse parte do Mutirão Virtual de Revisão de Juros Contratuais de Empréstimos e de Financiamento, iniciado na última segunda-feira (1º).

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumido alerta que não trabalha oferecendo empréstimos e/ou financiamento e qualquer tentativa nesse sentido, usando o nome do Procon-JP ou dos seus programas, é tentativa golpe.

O secretário Rougger Guerra explica que o Mutirão se destina ao consumidor que tem dúvidas ou considera altos os juros contratuais em empréstimos e financiamentos.

“Quaisquer outra oferta em relação ao nosso Mutirão é fraude. Estão usando a imagem de perfil do nosso Whatsapp para aplicar algum tipo de golpe no consumidor”, ressaltou.

O titular do Procon-JP acrescenta que o Mutirão segue até esta quinta-feira (4) apenas através do número 98665-0179 e é unicamente para avaliar a redução dos juros em contratos já assinados com alguma instituição financeira. “Uma das nossas prioridades é negociar junto às instituições financeiras um reajuste com base nas taxas de juros divulgadas pelo Banco Central na época da assinatura do contrato”, explicou.

clickpb