Governador faz mudanças no comando de batalhões da PM; Guarabira terá novo comandante

O governador João Azevêdo (PSB) promoveu mudanças no comando de Batalhões e Companhias da Polícia Militar. As nomeações e exonerações foram publicadas na edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficial do Estado e ocorrem após o coronel Sérgio Fonseca assumir o comando geral da corporação.

O coronel Carlos Sena passa a ser o comandante do Policiamento Regional e o coronel Joseliton foi nomeado novo coordenador do Centro Integrado de Operações Policiais. O novo comandante do 7º Batalhão, em Santa Rita, será o major Josinaldo da Cunha Lima.

O 5º Batalhão, em João Pessoa, ficará sob o comando do tenente-coronel Marcos Antônio Benevides, enquanto o tenente-coronel Otávio José foi nomeado diretor do Centro de Educação. O tenente-coronel Geraldo Marques comandará o 1º BPM, em João Pessoa.

Para o comando do Batalhão Especializado em Motocicletas foi nomeado o tenente-coronel Souza Neto.

Em Campina Grande e região, o coronel Damasceno será o novo subcomandante do Comando de Policiamento Regional 1, enquanto o 2º Batalhão tem como novo comandante o major Samaroni. O subcomandante será o major Yassaki.

O 10º Batalhão passa a ser comandado pelo tenente-coronel Figueiredo, tendo como subcomandante o major Hilmário. Em Queimadas, a 3ª Companhia Independente terá como comandante o major Bruno, que estava em Monteiro. A subcomandante será a capitã Patrícia Sales.

O tenente-coronel Kelton vai comandar o 15º Batalhão, em Esperança, e terá como subcomandante a major Mônica. O 9º Batalhão, em Picuí, terá como novo comandante o major Júnior. O subcomandante será Alírio

Conforme o DOE, O 11º Batalhão passa a ser comandado pelo major Moreira e terá como subcomandante o major Cláudio. O comandante da Companhia de Serra Branca, que pertence ao 11º BPM, será o tenente Borges

Outras mudanças na região, que foram publicadas, é do Capitão César, que foi nomeado subcomandante da 8ª Companhia Independente, em Juazeirinho. E do Capitão Edmilson, que assume a Cavalaria de Campina Grande, que é o 3º Esquadrão de Polícia Montada.

Já em Guarabira, o coronel Gilberto é o novo Comandante do Policiamento Regional 3 e o tenente-coronel Sinval passa a ser o novo comandante do 4º Batalhão.

