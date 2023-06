Governo da Paraíba apoia Projeto Caminhos do Frio e impulsiona o turismo na região do Brejo

Com o objetivo de deslanchar o turismo no brejo paraibano, o Governo do Estado vem intensificando o trabalho de divulgação do projeto Caminhos do Frio 2023, por intermédio de ações estratégicas executadas pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), ligada à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde). Uma delas, foi o fampress que levou um grupo de jornalistas para o lançamento do projeto nessa quarta-feira (7), no município de Borborema.



De acordo com o presidente da PBTur, Ferdinando Lucena, o trabalho para divulgar o Caminhos do Frio tem acontecido nas principais feiras comerciais de turismo pelo país. “O evento é uma das principais iniciativas de promoção do nosso Brejo e movimenta a economia da região através do turismo”, comentou.



O presidente do Fórum de Turismo do Brejo, Jaime Souza, confirmou que já há agências a operadoras trabalhando com a demanda para o Caminhos do Frio, que começa em julho e vai percorrer até setembro 10 municípios. “Vendemos isso na feira Expo Turismo em João Pessoa e já estamos com 90% de reservas feitas para nossas pousadas na região durante o período”, revela ele, completando que as expectativas são de superar o recorde de público de 2022.



A secretária da Setde, Rosália Lucas, confirma essa expectativa chamando a atenção para os novos voos lançados no aeroporto de Campina Grande pela Azul e Gol e que promovem hoje 73 operações semanais, trazendo turistas de cidades como Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. “Vamos trabalhar esse destino de forma nacional para conhecer o potencial do Brejo e desenvolver o turismo regional, a interiorização do nosso turismo com seus produtos associados. E também incentivando o paraibano a fazer essas vivências.”



Rota Cultural – A Literatura de Cordel será o tema da 18ª edição do projeto Rota Cultural Caminhos do Frio. Nascido na cidade de Bananeiras, o evento é organizado pelo Fórum de Turismo do Brejo Paraibano e tem 10 municípios participantes em 2023.



O lançamento aconteceu nessa quarta, na cidade de Borborema, que estreia na Rota esse ano. A programação completa foi divulgada (https://brejoparaibano.com.br/caminhos-do-frio/) e foram anunciados shows com 3 do Nordeste, Nando Cordel, Capilé, Waldonys, Limão com Mel e Oswaldo Montenegro, entre outros.



Além disso, há ampla programação cultural com artes cênicas, gastronomia, trilhas e experiências únicas nos engenhos e demais atrativos locais. Confira abaixo o calendário da Rota Cultural Caminhos do Frio 2023:



• Areia: 03 a 09 de julho

• Pilões: 10 a 16 de julho

• Matinhas: 17 a 23 de julho

• Solânea: 24 a 30 de julho

• Serraria: 31 de julho a 06 de Agosto

• Borborema: 07 de Agosto a 13 de agosto

• Remígio: 14 de agosto a 20 de agosto

• Bananeiras: 21 de agosto a 27 de agosto

• Alagoa Grande: 28 de agosto a 03 de setembro

• Alagoa Nova: 04 de setembro a 10 de Setembro

Curtir isso: Curtir Carregando...