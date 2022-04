Governo da Paraíba determina retorno das aulas 100% presencias nas escolas públicas neste mês; calendário será divulgado na próxima segunda-feira

O secretário de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Claudio Furtado, afirmou nesta quinta-feira (7) que as aulas presenciais em escolas públicas voltarão a ser 100% presenciais ainda neste mês de abril.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o secretário diz que a medida foi tomada com base no novo decreto do estado e que um calendário será divulgado na próxima segunda-feira (11), estabelecendo as etapas do retorno presencial na rede pública estadual.

“Hoje, o Governo do Estado anunciou um decreto que traz diretrizes em todas as áreas sobre este momento da pandemia no estado. Neste decreto, a Educação vai anunciar um calendário de retorno às aulas 100% presenciais agora, no mês de abril”, disse.

“Na próxima segunda, anunciaremos esse calendário de retorno, visto que nossas escolas que já funcionam no regime híbrido serão adequadas em sua capacidade, distanciamento de alunos em carteiras para voltarmos as aulas 100% presenciais”, completou o secretário.

Veja o vídeo:

