Governo da Paraíba vai decretar redução na cobrança do ICMS nos combustíveis

O Governo da Paraíba vai decretar, nesta sexta-feira (1º), a redução da alíquota de ICMS nos combustíveis em conformidade com a lei federal sancionada pelo governo Bolsonaro. A lei foi sancionada na semana passada pelo presidente e alguns estados já começaram a reduzir a cobrança do imposto sobre os combustíveis.

De acordo com o apresentador Luís Torres, do programa Arapuan Verdade, nesta sexta-feira, a informação foi confirmada pelo secretário Marialvo Laureano.

De toda forma, o Estado da Paraíba mantém as ações judiciais para tentar derrubar a redução na cobrança do ICMS sobre os combustíveis por considerar que ela gera prejuízos aos estados. Marialvo Laureano já havia declarado, em entrevista ao ClickPB, que a Petrobras deveria mudar sua política de preços para, então, oferecer uma efetiva redução no valor do litro dos combustíveis.

clickpb