Governo divulga previsão de chuvas para o próximo trimestre nesta quarta-feira

A previsão das chuvas para os meses de julho, agosto e setembro será divulgada pelo Governo do Estado, nesta quarta-feira (22). O prognóstico para o próximo trimestre será anunciado no fim da tarde, após a Reunião de Análise e Previsão Climática para o Nordeste, que será coordenada pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) e contará com a participação de técnicos de Centros Estaduais de Meteorologia e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A partir das 9h, os especialistas estarão reunidos (de forma on-line) para avaliar as principais características climáticas da região. Serão analisados, entre outros aspectos, as condições globais dos oceanos, da atmosfera e os resultados de modelos numéricos de previsão climática sazonal. Após as discussões técnicas, os meteorologistas elaborarão um relatório informando a probabilidade das chuvas ficarem abaixo, acima ou dentro da média histórica.

O prognóstico climático para o trimestre será disponibilizado no site aesa.pb.gov. A página da Aesa na internet também informa a previsão diária do tempo; a quantidade de chuvas registrada em cada município; como conseguir autorização para uso da água bruta; e a situação dos principais açudes paraibanos.

Dos 135 açudes monitorados pelo Governo do Estado, 19 estão sangrando. Outros 72 reservatórios têm mais de 25% da capacidade, 24 têm menos de 25% da capacidade e 22 estão em situação crítica com menos de 5% da capacidade.

