Governo inaugura Casa de Acolhida LGBTQIAP+ da Paraíba na próxima terça-feira

A Casa de Acolhida LGBTQIAP+ da Paraíba – Cris Nagô já tem data marcada para começar a funcionar. O Governo do Estado inaugura o serviço na próxima terça-feira (21), às 10h30, com a participação de representantes do Movimento LGBT da Paraíba, entidades de Direitos Humanos e órgãos governamentais.

Criada para atender à população LGBTQIAP+ em situação de rua, abandono familiar e em situação de violência, o serviço essencial e de alta complexidade é coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana.

O serviço tem capacidade de acolher provisoriamente até 25 pessoas durante um período de até 120

dias. Os casos serão encaminhados após atendimento nos Centros de Referências dos Direitos de LGBTQIAP+ e Enfrentamento à LGBTQAIP+fobia de João Pessoa e Campina Grande.

