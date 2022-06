Governo Municipal de Jacaraú entrega 3 veículos, nova sede da secretaria de saúde e equipamentos para secretarias.

O governo municipal de Jacaraú inaugurou na tarde deste domingo (29) a nova sede da secretaria municipal de saúde e realizou a entrega de três veículos 0km modelo SPIN, com investimentos de recursos próprios.

A secretária de saúde, Daniele Maciel, externou a emoção da entrega da nova sede. “Quero agradecer ao prefeito Elias Costa que vem realizando um trabalho impecável pela saúde de Jacaraú. Ele (prefeito) percebeu a alta demanda do nosso município, e hoje ele nos entrega uma nova sede com mais conforto para a nossa equipe e para a população, além de nos presentear com mais três carros. Isso é respeito e compromisso com o povo”, falou Daniele.

O prefeito Elias comentou que a população de Jacaraú merece e continuará tendo uma saúde de qualidade, e para isso a nova sede vai trazer mais conforto e mobilidade tanto para a população quanto para a equipe da saúde.

O setor da saúde de Jacaraú é uma das políticas públicas que sempre foi valorizado pelo gestor Elias, e desde o seu primeiro mandato os investimentos são de extrema qualidade, desde a qualificação dos profissionais até a atualização e modernização de materiais de expediente.

O vice Márcio Aurélio parabenizou a secretária pelo excelente trabalho que vem desempenhando na pasta e disse estar orgulhoso de fazer parte de uma gestão que se preocupa com a saúde do povo e oferece as melhores condições para que todos sejam bem atendidos pelo município.

Durante a solenidade de entrega, Elias assinou ainda a ordem de licitação para reforma do novo mercado público, com um investimento de R$ 4 milhões de reais. E ainda durante o evento foi divulgado nas redes oficiais do governo municipal o projeto do mercado público que faz parte do “Plano Moderniza” – um plano que foi lançado pelo governo municipal onde vem investindo em diversos setores públicos do município, com ações, serviços e modernizando a infraestrutura da cidade.

Ainda foi entregue equipamentos eletrônicos e de escritório, como computadores, notebooks, televisões, ar condicionados, impressoras, projetores, fragmentadora de papel, HD’s, mobiliários, entre outros, que serão destinados para secretarias da gestão, um investimento de recursos próprios de 300 mil reais.

No evento o pré-candidato a governador da paraíba Veneziano, o pré-candidato a deputado estadual Michel Henrique, o representante – Renato Feliciano – do pré-candidato a deputado federal Damião Feliciano, o prefeito Totó Ribeiro de Curral de Cima, a ex-prefeita de Jacaraú, Maria Cristina, vereadores e secretários compareceram na solenidade.

Departamento de Comunicação de Jacaraú

