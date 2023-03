Governo Municipal de Jacaraú entrega tablets para estudantes da rede municipal de ensino

O governo municipal de Jacaraú e a secretaria municipal de educação entregaram esta semana tablets para os estudantes do 4º e 5º ano da rede municipal de ensino.

A ação faz parte de mais um investimento que a prefeitura vem realizando na área educacional do município. Destacando neste primeiro momento que foram entregues 650 tablets para os alunos, um investimento de quase R$ 700 mil reais com recursos próprios do município.

De acordo com a secretária de educação, Verônica Damascena, os tablets serão uma forma de intensificar a relação de ensino-aprendizagem entre professor e aluno, onde os novos equipamentos serão utilizados por meio de plataformas educacionais disponibilizadas pelo PNLD – Programa Nacional do Livro e do Material Didático.

Os tablets foram entregues aos estudantes através dos pais e/ou responsáveis que assinaram um termo de responsabilidade comprometendo-se no zelo e comprometimento com o novo material de ensino.

Investimentos na educação

O governo municipal de Jacaraú vem investindo em qualidade e desenvolvimento na educação do município. Além da recente entrega dos tablets, a prefeitura também capacita os docentes municipais para que a aprendizagem dos estudantes seja direcionada não apenas para um futuro em uma universidade, mas também voltada para o mercado de trabalho.

A valorização profissional dos docentes, a reforma e ampliação das escolas, merenda escolar de qualidade, entrega de kit escolar, fardamento, são as inúmeras ações e investimentos de uma gestão que acredita no futuro de uma educação igualitária para todos.

De fato, o governo e a secretaria de educação de Jacaraú são destaques na região do Vale do Mamanguape com os avanços significativos em todos os setores da rede municipal de ensino.

A educação do município de Jacaraú hoje é uma referência não apenas em sua microrregião, mas está conseguindo ser vista e ouvida no Estado da Paraíba.

