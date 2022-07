Governo Municipal de Jacaraú inaugura nova sala de fisioterapia com novos equipamentos

Na manhã desta sexta-feira (22) o governo municipal de Jacaraú inaugurou a nova sala de fisioterapia no CMES – Centro Municipal de Especialidades da Saúde. A sala de fisioterapia conta com novos equipamentos que irão atender a uma demanda maior da população.

Anteriormente a sala contava apenas com 01 aparelho de Tens e 01 de Ultrassom. Com a aquisição de novos equipamentos de primeira linha, a oferta de atendimentos será bastante diversificada.

Foram adquiridos mais dois aparelhos de Ultrassom e dois de Tens Terapêuticos, que são utilizados como recursos de Eletroterapia.

Com isso a sala de fisioterapia passará a trabalhar com a Cinesioterapia e Mecanoterapia com os seguintes aparelhos adquiridos: Barra paralela, escada e rampa de canto, pedalinho, tábuas de equilíbrio, jump, pesos, tornozeleiras, bastões, bolas e faixas elásticas. Também haverá a possibilidade de trabalhar a expansão pulmonar através do recurso Shaker Classic.

A ação é mais uma demonstração dos investimentos que o governo municipal vem realizando na secretaria de saúde. Vale lembrar que a prefeitura entregou no mês de junho mais três veículos a serviço da secretaria de saúde.

Assessoria Prefeitura de Jacaraú

