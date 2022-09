Governo Municipal de Jacaraú inaugura poços artesianos no sítio Junco, Cabaceiras e Assentamento Novo Salvador

O Governo Municipal de Jacaraú entregou para a população mais três poços artesianos. Desta vez as comunidades contempladas foram do sítio Junco, Cabaceiras e Assentamento Novo Salvador.

São mais comunidades sendo beneficiadas com a perfuração de poços artesianos na zona rural. É água pra comunidade e mais comodidade para as pessoas. Esta ação faz parte do pacote de obras lançado pelo Governo Municipal através do Plano Moderniza.

O prefeito Elias Costa comentou sobre as inaugurações dos poços. “Estamos muito felizes em entregar para a população destas comunidades um poço artesiano para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É uma água limpa, que vai beneficiar não só essas comunidades, mas também as de regiões próximas. O nosso governo continuará em busca de ações que visam melhorar a vida das pessoas, porque esse é o nosso maior objetivo, fazer com que a nossa gente tenha sempre o mínimo de dignidade para viver e trabalhar”, destacou o gestor.

