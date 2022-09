Governo Municipal de Jacaraú inicia pavimentação asfáltica da Rua São João

Teve início na manhã deste sábado (24) a pavimentação asfáltica da Rua São João, via que dá acesso a estrada para Nova Cruz-RN.

Após um processo de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação, a rua São João recebe o asfalto. Esta rua é o principal acesso de veículos que trafegam entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte.

A obra faz parte do Plano Moderniza – lançado pelo governo municipal – com o intuito de transformar o município em uma cidade do futuro com desenvolvimento, progresso e estilo de vida para todos os jacarauenses.

Como previsto no planejamento organizado pela secretaria de infraestrutura, em breve a via de acesso a UBS Timbó II e Escola José Jardim Correia Teteo, no Distrito Timbó e outras ruas do município de Jacaraú, também irão receber pavimentação asfáltica.

Com a nova pavimentação, os pedestres também irão usufruir de mais uma grande obra que beneficia a vida de centenas de jacarauenses.

Assessoria

