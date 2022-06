Governo Municipal de Jacaraú realiza pagamento de funcionários do mês de junho nesta quinta-feira (30)

O Governo Municipal de Jacaraú realiza o pagamento dos servidores municipais do mês de junho nesta quinta-feira (30).

Honrando com o compromisso de pagar os funcionários sempre dentro do mês trabalhado, a prefeitura através da secretaria de finanças e planejamento vem realizando o pagamento com êxito.

A prefeitura também realizou no último dia 22 de junho o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro para todos os servidores efetivos do município.

O prefeito Elias Costa comentou que além de ser um dever e um compromisso de efetuar o pagamento dos servidores rigorosamente em dia, é o respeito com o funcionário que trabalha e serve o público com seus serviços de qualidade.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...