Governo Municipal de Jacaraú realiza solenidade de formatura dos Guardas Civis Municipais.

Na manhã desta quinta-feira (30) o Governo Municipal de Jacaraú e a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (SEMUSB) realizaram a solenidade de formatura dos Guardas Municipais de Jacaraú que participaram do I Curso de Formação de Guarda Municipal de Jacaraú/PB – 1º edição, no período de 02 de maio a 10 de junho de 2022, realizado em João Pessoa. A solenidade de entrega dos diplomas aconteceu no ginásio de esportes “O Lisboão”.

O curso de qualificação e formação fez parte de um convênio assinado entre a prefeitura de Jacaraú e a SEMUSB – Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, de João Pessoa. O curso foi realizado pela guarda municipal de João Pessoa e teve uma grade curricular de 357 horas, distribuídas entre aulas teóricas e práticas.

O evento contou com a presença do prefeito Elias Costa, o comandante da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa, Vitor Freire, o diretor do Centro de Formação em Segurança da SEMUSB/PB, Júlio César Ruffo, professores que ministraram o curso, além de familiares, vereadores e secretários da gestão.

“É mais um momento de alegria com a formatura dos nossos guardas civis municipais que estarão iniciando os seus trabalhos no mês de julho. Entregamos também a Sede da Guarda Municipal e parabenizamos a todos que irão fazer esse grande trabalho de atuação para tomar conta do nosso patrimônio público e que vai melhorar também a questão da segurança pública”, enfatizou o prefeito Elias Costa.

