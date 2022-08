Governo Municipal de Jacaraú segue recuperando estradas vicinais e reforça frota de máquinas.

Para otimizar o trabalho da recuperação das estradas do município, a gestão reforçou a frota de máquinas e equipes da prefeitura trabalham fazendo a recuperação dos estragos causados pelas chuvas em diversas regiões do município.

As manutenções nas estradas rurais devem garantir o transporte e deslocamento com segurança dos estudantes e residentes desses locais.

Segundo o prefeito Elias Costa, os serviços de melhorias das estradas estão em ritmo acelerado, seguindo cronograma de execução, o qual atenderá todo o município. “Seguimos cuidando de todo o município, reforçamos a quantidade de máquinas com mais uma patrol, uma caçamba e uma retroescavadeira e gradativamente iremos recuperar todas as estradas de Jacaraú, após grande fluxo de chuva no município nos últimos meses, oferecendo melhores condições para que os produtores, moradores e alunos que utilizam as estradas da zona rural tenham segurança e conforto para trafegarem pelas vias.”, reforça o prefeito.

