Governo Municipal de Jacaraú vai iniciar obras de pavimentação asfáltica no Distrito Timbó e em Jacaraú

As máquinas estão a todo vapor realizando um trabalho de terraplanagem nas ruas para que posteriormente iniciem a pavimentação asfáltica. Inicialmente serão cerca de 3km de asfalto tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo) que liga a via de acesso a UBS Timbó II e Escola José Jardim Correia Teteo, no Distrito Timbó.

Já no município as seguintes ruas serão contempladas: rua Projetada 01 e rua Projetada 02 no Centro; Rua Severina Ramos de Brito; Rua Manoel Joaquim de Oliveira; Rua Iran Francisco da Silva Filho; Rua Antônio Francisco de Oliveira, no bairro Pedro Duarte.

Ainda no projeto de pavimentação asfáltica, em breve a Rua São João – via que que dá acesso a estrada para Nova Cruz – também será iniciada a obra. Segundo o secretário de infraestrutura – Claudemir Costa – o processo de pavimentação e asfaltamento de algumas ruas de Jacaraú e do Timbó fazem parte do Plano Moderniza, projeto implantado pelo governo municipal que vem realizando inúmeras obras e ações nas áreas da saúde, educação, esportes, infraestrutura, agricultura e demais setores da gestão.

