Governo sobe estimativa do salário mínimo de 2023 para R$ 1.310

A estimativa é feita com base na previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país. O indicador é utilizado para a correção do salário mínimo, e passou de 6,70%, em março, para 8,10%. Para 2023, a projeção é de 3,7%, contra 3,25% anteriormente.

Caso a previsão para o IPCA se concretize, o reajuste do salário mínimo em 2023 será maior do que o previsto em abril, na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) enviada ao Congresso Nacional. Na ocasião, a estimativa apresentada para o salário mínimo foi de R$ 1.294. Atualmente, o valor é de R$ 1.212. No entanto, caso a inflação seja diferente da estimativa oficial, a proposta deverá ser revista , uma vez que o reajuste do salário mínimo não pode ser inferior à inflação. A expectativa para a inflação oficial passou de 6,55% para 7,90%, neste ano, e de 3,25% para 3,60%, em 2023. Os dois números estão acima das metas, de 3,50% e de 3,25%, respectivamente. Metrópoles