Governo vai retomar obras de 37 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida

Santo Amaro da Purificação (BA), 13/02/2023 - Vista do complexo de apartamentos que presidente Luiz Inacio Lula da Silva entregará, cerca de 2.745 unidades do Minha Casa, Minha Vida, em Santo Amaro (BA). Presidente também irá anunciar a retomada das obras de 5.562 moradias para a população de baixa renda, no maior programa de habitação do país nas últimas décadas. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil