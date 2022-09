Grindr: candidato a deputado da Paraíba tem propaganda eleitoral em aplicativo de ‘pegação’ e viraliza nas redes sociais

Na rede social, com o perfil intitulado ‘Afim C/L’ (sigla do termo ‘com local’), o filho pede na legenda: “vote no meu pai Tony 36777 para deputado estadual”.

O filho do candidato a deputado estadual da Paraíba, Tony do Conselho (Agir), estendeu a campanha eleitoral do pai até o aplicativo de pegação Grindr. Na rede social, com o perfil intitulado ‘Afim C/L’ (sigla do termo ‘com local’), o filho pede na legenda: “vote no meu pai Tony 36777 para deputado estadual”.

O Grindr é um aplicativo criado em 2009, conhecido por reunir homens gays para encontros sexuais ou namoro. Ele é voltado a homens gays, bissexuais, pessoas trans e pertencentes da comunidade queer. Ele está presente no Brasil e em outros países do mundo.

Diante da propaganda inusitada no Grindr, uma pessoa comentou no Twitter a sua reação. “Dessa vez a campanha eleitoral foi longe demais. kkkkkkkkkkkkk (sic)”. O assunto rendeu comentários na publicação.

Na eleição para prefeito e vereador, em 2020, o ClickPB mostrou que um candidato resolveu investir na propaganda eleitoral no Tinder. Além de divulgar suas intenções com o eleitor de João Pessoa, o então candidato a vereador Pedro Chaves convidava os usuários do Tinder para conhecer mais das suas propostas no seu site e no seu perfil no Instagram. Propaganda criativa e em um local inusitado. Agora é a vez de Tony do Conselho buscar voto até na zona do flerte e do namoro.

