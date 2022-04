Um grupo de quatro homens explodiu um caixa eletrônico que fica no prédio da Prefeitura Municipal de Massaranduba, no Centro do cidade, na madrugada desta terça-feira (5).

Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos instalaram explosivos no local por volta das 2h40 da madrugada e, logo após a ação, conseguiram fugir.