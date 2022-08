Grupo de bandidos assalta agência do Banco do Brasil na Epitácio Pessoa

Segundo vídeos obtidos pelo ClickPB, um veículo da cor branco foi visto saindo em fuga do local.

Uma agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa, foi assaltada, na manhã desta terça-feira (9). Segundo vídeos obtidos pelo ClickPB, um veículo da cor branca foi visto saindo em fuga do local.

Conforme as imagens que flagraram a fuga, os homens aparecem entrando no veículo com os malotes de dinheiro.

A agência também concentra a Superintendência do Banco do Brasil na Paraíba, além de escritórios jurídicos e de negócios.

Informações preliminares dão conta que equipes da Polícia Militar estão no local e em diligências para tentar capturar os suspeitos.

