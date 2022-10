Grupo Mateus inaugura loja, em Guarabira na Paraíba

Acontecera nesta quinta-feira (06) a inauguração de mais uma loja do Grupo Mateus no estado da Paraíba. Desta vez, é a cidade de Guarabira quem recebe um Mix Mateus, bandeira de atacarejo da companhia. A unidade terá mais de 8 mil m² de área construída, sendo mais de 3 mil m² só de área de venda, além de estacionamento com capacidade para mais de 300 vagas, entre carros e motos.

A inauguração é mais um passo para a consolidação do Grupo Mateus na Paraíba. A rede varejista, que já é a maior do Norte e Nordeste e a quarta maior do país, está presente também no Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. O plano é ocupar todos os estados do Nordeste nos próximos dez anos, reforça o presidente do Grupo Mateus, Jesuíno Martins.

“Nosso modelo de negócios tem sido testado e aprimorado ao longo dos anos. Contamos com um diferencial logístico, de serviço e de diversidade de produtos, o que nos permite atender tanto o consumidor local quanto os pequenos comerciantes. Visualizamos possibilidades muito grandes de expansão e crescimento”, afirma.

Além dos mais de oito mil produtos à venda, a nova loja ainda oferece os serviços de açougue, peixaria, hortifrúti e padaria. O modelo vai atender os quase 60 mil habitantes de Guarabira, situada a 98km da capital João Pessoa e a 100km de Campina Grande, município mais populoso do interior paraibano. É a segunda loja do Grupo no estado – a primeira foi inaugurada em Sousa, no dia 1º de setembro. Com a inauguração em Guarabira, o Grupo Mateus passa a ter 226 lojas em operação nas regiões Norte e Nordeste, sendo 70 de varejo, 54 de atacarejo e 102 de eletro.

O Grupo Mateus

Além de ser a maior rede varejista do Norte/Nordeste, o Grupo Mateus figura como a quarta maior empresa de varejo alimentar do Brasil. A empresa atua com operações no varejo de supermercados, atacarejo (“cash and carry”), atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação,central de fatiamento e porcionamento.

