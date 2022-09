GTA 6: Suspeito de hackear a Rockstar é preso no Reino Unido

O suposto hacker que atacou a Rockstar e a Uber foi preso pela polícia em Oxfordshire, na Inglaterra, durante a noite de quinta-feira (22). O adolescente de 17 anos é apontado como o responsável por vazar a build de GTA 6 e hackear a Uber na última semana.

O jornalista Matthew Keys compartilhou as informações acerca da prisão em uma conta no Twitter, onde ele indica que o garoto preso pode ser o responsável pela invasão cibernética à Rockstar e à empresa de aplicativo de transporte, Uber. “Fonte diz que o crime está relacionado à intrusão na Rockstar Games e possivelmente Uber Technologies”, falou Keys.

Segundo o perfil da City of London Police, polícia da cidade de Londres, o jovem de 17 anos suspeito de hacker permanece sob custódia policial e está sendo investigado pela Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos (NCCU).

De acordo com Keys, acredita-se que o suspeito possa “estar conectado a um grupo que se identifica como ‘Lapsus$’”, que se organiza principalmente por meio dos canais do Telegram. Ele também conta que, de acordo com uma fonte interna, a prisão foi feita em conjunto com uma investigação conduzida pelo FBI.

“A polícia espera dar mais detalhes sobre a prisão do hacker da Rockstar Games de 17 anos ainda hoje, possível declaração vindo do FBI no final desta manhã/tarde”, concluiu Keys em um Tweet.

O suposto hacker que vazou cerca de 90 vídeos de GTA 6 (Grand Theft Auto 6) e também hackeou a Uber já estava sendo investigado pelo FBI. Tanto a Rockstar quanto a Uber se pronunciaram sobre o assunto na última semana. “Acreditamos que esse hacker (ou hackers) estão afiliados ao grupo de hacking chamado Lapsus$, que está mais ativo ao longo do último ano”, disse a Uber.

Quanto a GTA 6, cerca de 100 vídeos diferentes do jogo foram compartilhados online anonimamente. As imagens vazadas mostram cenas de roubos, tiros e praticamente confirmam os rumores de que GTA 6 contará com protagonistas masculino e feminino e um cenário de Vice City.

Com a confirmação do vazamento, a Rockstar Games, desenvolvedora de Grand Theft Auto, avisou que o desenvolvimento não será afetado e solicitou que os vídeos fossem retirados do ar. Vale lembrar que, embora GTA 6 tenha sido anunciado, detalhes da produção haviam sido mantidos em segredo até o ataque hacker.