Guarabira: Acusada de chamar adolescentes de “raparigas”, diz que não aguentava mais tanta provocação

Após a repercussão do vídeo onde a manicure e dona de casa Cleonice Alexandre, acusa sua vizinha de ter chamado suas filhas adolescentes de raparigas por estarem dançando funk na porta de casa a nossa reportagem procurou ouvir também a versão de celi Ane sobre os fatos. A confusão entre as duas vizinhas moradoras do bairro Clóvis Bezerra, em Guarabira, começou na última segunda-feira (16) à noite.

Cleonice fez um vídeo Ester Nando algumas acusações e uma filmagem que mostra a discussão e a troca de ofensas entre as duas famílias.

Nós entramos em contato com Celiane, através do WhatsApp e ela descreveu que já não aguentava mais as provocações sofridas há muito tempo. Veja

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...