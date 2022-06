GUARABIRA: Choveu um pouquinho e o Mercado do Peixe voltou a alagar

Os comerciantes do Mercado Público de Guarabira, voltaram a passar pelo mesmo drama, de ver o ambiente alagado quando chove. Bastou chover um pouquinho na tarde de hoje (10), e o mercado voltou a ficar assim, como mostra uma comerciante que fez as imagens e mandou para a nossa redação.

Não é por falta de apelo dos comerciantes à prefeitura municipal, mas é por falta de o prefeito atender a esses apelos.

Enquanto a prefeitura de Jacarau, cidade do Litoral Norte da Paraíba, está colocando em prática o projeto de um mercado publico totalmente renovado, o mercado de Guarabira se acaba a cada dia, com a indiferença do prefeito Marcus Diôgo.

Clique no link e veja a matéria

Prefeito de Jacaraú-PB apresenta projeto do Mercado Público.

