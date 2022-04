Guarabira: Golpistas usam nome de “Vaqueirinho” para extorquir vítimas

Tem se tornado cada vez mais comum, em Guarabira, criminosos ligarem para vítimas, usando o nome de “Vaqueirinho”, poderoso chefe do tráfico, para extorqui-las. Os golpistas se apossam de informações pessoais de suas vítimas, para serem mais convincentes, em suas ameaças. Vaqueirinho, cumpre pena no presídio de segurança máxima PB1, em João Pessoa, por tráfico.

Um casal de empresários, da cidade de Guarabira, são as vítimas mais recentes, e quase caíram no golpe.

Na noite desta segunda-feira (11), os criminosos através de mensagens no WhatsApp, queriam que fosse feita uma transferência em dinheiro, para que os mesmos não executassem as ameaças.

Eles diziam que estavam apenas aguardando as ordens de Vaqueirinho, para matar a família dos empresários.

Em contato com familiares de Vaqueirinho, os mesmos disseram que outros golpes foram aplicados desta mesma maneira, utilizando o nome dele.

Na última visita que fizeram a ele no presídio, e relataram que seu nome estaria sendo usado, o mesmo disse que alertassem as pessoas, pois não caíssem no golpe.

Em outra ocasião uma das vítimas que caiu nesse mesmo golpe, chegou a fazer uma transferência no valor de R$1.700.

A polícia militar foi chamada e orientou ao casal de que se tratava de um golpe. Nesses casos, é importante antes de fazer qualquer transferência financeira, entrar em contato com a polícia.

Outra vítima

