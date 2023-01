GUARABIRA: homem é preso a usado de agredir e ameaçar a esposa e a enteada com um punhal

Às 17:30h no Bairro Novo, em Guarabira, Agreste Paraíba Lino, a polícia militar prendeu um homem acusado de VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MAUS TRATOS A CRIANÇA, nesta sexta-feira (21).

Por volta das 17h30min, a guarnição comandada pelo SGT Amaral, foi acionada pelo COPOM para averiguar uma violência doméstica no Bairro Novo. Prontamente, duas guarnições foram em apoio e ao chegar no local, foi constatado que o suspeito estava em posse de um punhal e quando observou a aproximação da guarnição, empreendeu fuga por trás da residência, tentando chegar ao matagal e fugar, porém foi interceptado por outra guarnição, no que fora desarmado e algemado.

As vítimas eram a esposa e o enteado de 09 anos do acusado e estavam aparentemente lesionados e bemassustados com a agressividade do elemento. Sendo assim, oindivíduo foi então preso em flagrante e conduzido até a delegacia plantonista da cidade de Guarabira.

