Guarabira: Motociclista fica embaixo de caminhão após acidente

Parte do corpo de um motociclista ficou embaixo de um caminhão após um acidente envolvendo a sua motocicleta o veículo pertencente a Guaraves Alimentos. Moradores indignados denunciaram a demora da equipe do SAMU em atender a ocorrência.

Um motoqueiro que ainda não teve o nome revelado foi atendido por uma equipe do corpo de bombeiros enquanto o Samuel não chegava ao local.

O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira(8), Próximo ao colégio Executivo, no bairro de Areia Branca. No momento do acidente chovia e não se sabe se a chuva foi causa preponderante no ocorrido.

