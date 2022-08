Guarabira: Mulher é presa acusada de maus tratos à filha

As 19h deste domingo (31/07), no Bairro Areia Branca, Guarabira-PB, a Policia Militar do 4ºBPM realizou a prisão de uma mulher na noite deste domingo, 31, após a mesma estar com sua filha de colo tentando se jogar na frente de veículos que transitavam em via pública, além de desacatar policias e reagir à prisão na cidade de Guarabira.

O Copom do 4ºBPM foi informado por populares, através do 190, de que uma mulher, com uma criança de colo, estava transitando no meio de umas das ruas do Conjunto querendo se jogar em direção aos veículos que trafegavam, assim, colocando em risco sua vida e a vida da criança. Imediatamente, aguarnição chegou ao local e interveio para que não acontecesse um mal maior, haja vista, o descontrole emocional da mulher onde a mesma alegava que iria se matar juntamente com o bebê.

Ao tentar dialogar com a acusada para que a criança fosse entregue, ela passou a chamar várias palavras de baixo calão contra os policiais, além de desferir socos e pontapés contra os militares.

A acusada ainda reagiu à prisão, porém, foi usada a força moderada para contê-la e que, após ser detida, foi conduzida presa à delegacia plantonista em Guarabira onde, juntamente com o conselho tutelar que ficou responsável pela criança, foram apresentados ao delegado para os devidos procedimentos legais.

