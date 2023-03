“Guarabira PODE+” estreia e faz grandes revelações sobre os gastos públicos da Prefeitura Municipal

O programa “Guarabira PODE+” teve sua primeira apresentação na noite desta quarta-feira, 8 de março, e estreou com grandes revelações sobre os gastos públicos exorbitantes por parte da Prefeitura Municipal em relação a tradicional festa de padroeiro do município neste ano de 2023.

Com o tema “A Festa da Luz que você não viu”, os componentes do programa “Guarabira PODE+” apresentaram dados que a população não tinha acesso de forma ampla, mostrando inclusive gráficos e comparações a respeito de contratação de artistas e a elevação inexplicável dos valores empregados na edição deste ano.

Além dos gastos com atrações, o programa evidenciou, também, gastos com tecidos – tecidos estes que a população não viu –, além de valores altíssimos pagos para a montagem da estrutura, aluguéis de banheiros químicos, confecção de camisas – inclusive com uma empresa de fora da cidade, excluindo o comércio local, tendo em vista que há dezenas de empresas que confeccionam roupas no município –, diárias com hotéis e muitos outros pontos foram abordados durante o programa.

Diversas pessoas mandaram mensagens parabenizando o programa e agradecendo a todos que compõem a oposição do município de Guarabira por mostrarem, de forma clara e acessível a todas as pessoas, algumas informações referentes aos gastos do dinheiro público, que devem ser empregados em benefício da população.

O programa “Guarabira PODE+”, que será apresentado todas as quartas-feiras, das 18h às 19h, na TV Mídia, é uma idealização do grupo de oposição do município, e tem como principal objetivo denunciar irregularidades, evidenciar o descaso do poder público, ouvir a população, apresentar os problemas e propor soluções, com o intuito de fazer valer o direito do cidadão guarabirense e ser uma voz ativa em busca de melhorias para a população do município.

Confira os dados da FESTA DA LUZ QUE VOCÊ NÃO VIU:

manchetepb