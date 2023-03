GUARABIRA PODE +: mercado público e seu abandono será tema do programa desta quarta-feira (15)

O segundo programa Guarabira Pode +, do vice-prefeito Welington Oliveira, vai ao ar nesta quarta-feira às 18h ao vivo, pela TVMIDIA, e abordará a problemática do Mercado Publico da cidade, que está há quatros abandonado pela administração do prefeito Marcus Diôgo (PSDB). Mesmo em meio há muitos requerimentos feitos pela oposição, Marcus permanece insensível as necessidades dos comerciantes que estão prejudicados por todo esse tempo, sem ter seu local de trabalho.

Lamentavelmente, o atual gestor prometeu reativar o mercado, porem ficou só na falsa promessa. Tendo em vista esse descaso, o vice-prefeito disse que não vai se calar e vai mostrar a realidade precária de Guarabira, nas mais diversas áreas.

Curtir isso: Curtir Carregando...