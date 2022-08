Guarabira: projeto de Raimundo torna patrimônio histórico construções antigas da cidade

Esta tramitando nas comissões permanentes da Câmara de Guarabira, projeto de lei de iniciativa do gabinete do vereador Raimundo Macedo (PSDB), que objetiva preservar construções históricas localizadas em algumas ruas no Centro da cidade.

– Projeto de lei nº 0092/22 – Institui as construções históricas nas Ruas Sólon de Lucena, Costa Beiriz, Manoel Simões e Avenida Dom Pedro II como patrimônio histórico da cidade de Guarabira e dá outras providências.

Da tribuna, o parlamentar defendeu que os prédios sejam tombados e considerados patrimônios históricos da cidade como forma de manter intactas essas construções e não se permita que sejam demolidas, sob pretexto de erguer novas construções e novos investimentos.

Na justificativa do projeto, o vereador argumenta que “esses bens foram ao longo tempo construídos ou desenvolvidos pela sociedade, estão intimamente relacionados com a identidade local e representam uma importante fonte de pesquisa atual”.

O projeto passará pelas comissões e depois será submetido à votação

do colegiado.

