Guarabira recebe ambulância do programa Coração Paraibano, da Secretária Estadual de Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde lançou nesta sexta-feira (10) o programa ‘Coração Paraibano’, iniciativa que vai interligar serviços para o tratamento de urgências cardiológicas. O hospital regional de Guarabira, Antonio Paulino Filho integra essa rede e por isso recebeu no lançamento do programa, uma ambulância especializada para remoção desses pacientes que precisam do atendimento especializado. O Secretário Chefe de Estado, Roberto Paulino, deu a boa noticia do recebimento da ambulância. Uma equipe de profissionais do HRG recebeu treinamento especifico para fazer parte do grupo de profissionais que estarão trabalhando no programa.

O programa Coração Paraibano será executado do Litoral ao Sertão. O Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, na Grande João Pessoa, referência em cardiologia no estado, é o coordenador do projeto. O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande, e o Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos, farão parte da rede de atendimento do ‘Coração Paraibano’. O programa contará, ainda, com apoio do Grupo de Resgate Aeromédico (Grame).

