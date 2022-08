Guarabira, maior cidade do Agreste paraibano e do Brejo, ja conta com os serviços do fisioterapeuta Luiz Mauricio, formado pela Universidade Mauricio de Nassau, unidade Campina Grande, com especialidade em coluna vertebral.

Com certeza você já ouviu alguém dizer que está com dor na coluna. Esse é um problema bem comum, mas que pode esconder uma outra condição, que apresenta um risco maior para a saúde. Antes qie um agravamento aconteça é preciso buscar ajuda profissional.

