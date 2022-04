Guaraves realiza convenção com sua equipe de vendas

A convenção é uma tradição da equipe de vendas da Guaraves, mas ficou dois anos sem se realizar devido a COVID-19.

Este ano, retornou com grande estilo e com a presença de cerca de 90 pessoas convidadas da equipe de vendas. Elas puderam no dia 08/04, pela manhã e à tarde, fazer uma visita às instalações da Guaraves, como Granjas e Abatedouro. À noite, participaram de um jantar especial; No dia 09/04, pela manhã, assistiram a apresentação dos resultados no cinema Cinemaxxi, do Shopping Cidade Luz e, à tarde, foram recepcionados com uma grande festa de confraternização na AABB de Guarabira.

O Evento contou com as presenças do Diretor Comercial, Fábio Coutinho, o Presidente da Guaraves, Ivanildo Coutinho, o Gerente Nacional de Vendas de Abatidos, Alexandre Stockler, O Gerente Geral do SuperAtacado Bom Todo, Johnny Anselmo, o Gerente Geral de Vendas de Rações, Nelson Pedacce, o Gestor de Exportação, Moisés Paccelli, o Controller Ronaldo Souza, o Gestor de Marketing, Gilmar Barros, todos os Gerentes de vendas, Vendedores, Repositores e Consultores de seus respectivos estados.

Esse evento foi muito importante para todos do time de vendas, pois possibilitou que tivessem uma visão dos resultados de 2021, dando uma injeção de motivação extra para continuarem suas atividades diárias. Muitos do time de vendas, por morarem bem distantes da empresa, nunca tinham vindo às suas instalações, não tendo a dimensão do que significa a Guaraves. A visita foi uma oportunidade maravilhosa para todos conhecerem de perto a empresa onde trabalham.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...