Guarda Municipal do Rio de Janeiro usa gás de pimenta para desocupar rodovia

Bolsonaristas interditaram dois pontos da pista sentido Barra da Tijuca, na altura do túnel da Grota Funda. Prefeito Eduardo Paes parabenizou ação.

Circula pelas redes sociais que mostra a ação da Guarda Municipal do Rio de Janeiro para desobstruir uma resolvia interditada por eleitores de Bolsonaro.

As manifestações contra a vitória de Luis Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais estão provocando uma série de paralisações pelo país. No Rio de Janeiro, manifestantes fecharam as principais vias da capital fluminense. Há relatos de agressão e empresas de ônibus que circulam pela Via Dutra chegaram a suspender a venda de passagens.

