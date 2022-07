Guns N’ Roses cancela show após Axl Rose perder a voz: ‘Realmente lutando’

Vocalista da banda afirma, diante de plateia, que está passando por ‘alguns problemas’ e que, ‘para sobreviver’, reajustou tom vocal.

A banda Guns N’ Roses cancelou um show que estava programado para acontecer na última terça-feira (5), em Glasgow, na Escócia, “devido a uma orientação médica” recebida por um de seus integrantes, sem especificar quem está doente. Também nesta semana, em outra ocasião, o vocalista Axl Rose afirmou diante de uma plateia que ele não estava se sentindo bem e que havia ajustado seu tom vocal para “sobreviver” às apresentações no palco.

O grupo tocou em duas noites consecutivas em Tottenham, na Inglaterra, no último fim de semana. Na apresentação derradeira, Axl Rose revelou aos fãs que estava passando por dificuldades. O músico revelou ter dormido no estádio, por uma noite, “por estar doente demais para voltar para seu hotel de cinco estrelas na capital inglesa”. Em seguida, no meio da performance da música “Civil war”, ele alterou o tom da voz para um registro mais baixo.

“Bem-vindo ao mundo do barítono”, disse o artista, após o fim da música. Diante da multidão, o cantor afirmou: “Como vocês podem ver, estou tendo alguns problemas, mas esses shows são realmente importantes para nós”. Em seguida, acrescentou: “Então, vou precisar mudar as músicas um pouco vocalmente, espero que vocês não se importem. Gostaríamos de continuar”, concluiu, num show mais curto do que o normal.

Após a apresentação, um fã reclamou numa postagem de Richard Fortus, guitarrista do Guns N’ Roses, sobre a rápida duração do show e a má qualidade do som. Em resposta, o músico contou que a banda quase havia cancelado as apresentações na Inglaterra devido à condição de Rose. “Axl estava realmente lutando. Ele danificou suas cordas vocais. Lamento saber que você ficou desapontado. Ele realmente não queria cancelar”, escreveu Fortus.

Nesta semana, fãs publicaram um vídeo no TikTok com imagens que mostram o vocalista do Guns N’ Roses quase sem voz ao tentar cantar “Welcome to the jungle”. De acordo com o jornal “The Telegraph”, Axl Rose está passando por crises de ansiedade. A banda é a principal atração na noite do dia 8 de setembro do Rock in Rio 2022.