O sertanejo Gustavo Lima, vai se apresentar no palco principal do Maior São João do Mundo a partir das 23h30 de hoje(19). Além do cantor, o Palco Genival Lacerda recebe Pedro Cavalcanti, Raphael Moura e Felipe Rossik.

Ontem (sábado, 18), Gustavo foi a principal atração do São João em Bananeiras.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...