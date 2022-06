Gusttavo Lima é contratado para show no São João de Santa Luzia após Wesley Safadão sofrer lesão na coluna e deixar programação

A edição 2022 do São João de Santa Luzia ocorre no novo Parque de Eventos, novo espaço com 18 mil metros quadrados no Centro da cidade

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia (PMSL) confirmou o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima para este domingo (26), dia de encerramento da edição de 80 anos do São João mais tradicional do Brasil. A apresentação será a partir das 19h, no palco principal do Parque de Eventos do município. O anúncio foi realizado pelo prefeito José Alexandre de Araújo, mais conhecido como Zezé, na noite deste sábado (25), durante a realização do evento.

A edição 2022 do São João de Santa Luzia ocorre no novo Parque de Eventos, novo espaço com 18 mil metros quadrados no Centro da cidade. O evento teve início na última quinta-feira (23), e por lá já se apresentaram artistas como Zé Ramalho, as duplas Matheus & Kauan e Ícaro & Gilmar, a cantora Gil Mendes, o cantor Zé Felipe, os forrozeiros Amazan, Giulian Monte, entre outros.

O São João de Santa Luzia é realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, com apoio do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Cultura; Proxxima Internet, Red Bull e Bar e Restaurante ‘O Comilão’.

A confirmação da apresentação do “Embaixador” ocorreu de forma célere, poucas horas após o cancelamento da agenda do cantor Wesley Safadão, que, por problemas de saúde, suspendeu a agenda com seis shows, incluindo os festejos juninos de Santa Luzia e de Monteiro, na Paraíba.

“Com muita capacidade administrativa e organizacional, conseguimos junto com a Organização do São João de Santa Luzia contactar os representantes de Gusttavo Lima e contratar mais um artista de renome nacional para realizar um grande show, digno dos 80 anos do nosso São João”, disse Zezé.

O coordenador-geral do São João de Santa Luzia, Alexandre de Zezé, comentou o empenho da organização do evento, que conseguiu repor à altura o show do cantor Wesley Safadão na grade de programação. Ele encerraria a programação oficial do evento, neste domingo.

“Tenho certeza de que a população e os milhares turistas que visitam a cidade ficarão satisfeitos com a alteração provocada por motivos de força maior na nossa grade de programação. Celebramos a confirmação de um grande artista, como Gusttavo Lima, no São João de Santa Luzia. E, desde já, nos solidarizamos com o cantor Wesley Safadão, que ele tenha a plena e total recuperação de sua saúde”, disse Alexandre.

