Gusttavo Lima esgota ingressos no Mineirão para o Buteco BH

Gusttavo Lima atingiu mais uma marca impressionante na carreira. O cantor esgotou os ingressos do estádio Mineirão, em Belo Horizonte, para a turnê Buteco. A apresentação será no dia 23 de abril, um sábado, quando também será gravado o novo DVD do Embaixador.

O Mineirão é um dos maiores estádios do país, isso sem contar o público que cabe nos gramados: a arena comporta quase 62 mil pessoas. Além dele, César Menotti & Fabiano, Bruno & Denner e Jota Quest também se apresentarão.

Em 2019, GL também se apresentou no estádio para um público de mais de 57 mil pessoas, em um show que contou com as participações das duplas Matheus & Kauan, Bruno & Marrone e o cantor Gustavo Mioto.