Hamilton revela decepção com 5º posição no grid de largada

“Estou um pouco desapontado porque tivemos uma multidão presente e eu me esforcei muito para lutar pela pole position hoje. Acho que poderíamos estar entre os três primeiros. Eu estava em busca ao menos do segundo lugar, e terminar em quinto torna a corrida mais difícil. Sei que terei este público incrível comigo, então vou tentar seguir em frente”, afirmou Hamilton.

Hamilton ainda comentou sobre as melhoras no carro da Mercedes e admitiu que a chuva aumentou as possibilidades de uma boa colocação para a equipe neste sábado. “Nós evoluímos algumas partes do carro, mas isso não foi necessariamente uma grande mudança. Claro que foi uma melhora importante para nós. Creio que com a pista seca nós não teríamos sido aptos para competir pelo top 3 como fomos, a chuva aumenta nossas chances”, disse.

George Russell desta vez terminou com o oitavo melhor tempo, atrás de outro compatriota, o britânico Lando Norris. Fernando Alonso também largará na frente de Russell. O jovem inglês da Mercedes reforçou a insatisfação de Hamilton e deixou claro quais seus objetivos para a corrida deste domingo.

“Cometi um erro em um momento decisivo na última volta. Um pouco decepcionante, mas existem chances. Nosso ritmo com o combustível cheio pode estar no mesmo do pessoal da frente, mas começar na P8 não será fácil. Preciso passar por Norris e Fernando Alonso o mais rápido possível e tentar me juntar à luta na frente. Acho que não há razão para não estarmos nesta disputa pelo pódio. Não queremos estar no P8, mas há chances com uma boa largada e com base em um bom ritmo”, analisou Russell.

metropoles