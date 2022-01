Handebol: câmeras ocultas são encontradas em vestiário de time feminino alemão

Em um comunicado, a Bundesliga, a liga alemã de handebol, afirmou estar “chocada” com as câmeras e disse “condenar este comportamento repreensível nos termos mais fortes possíveis”. No entanto, este é o segundo caso de câmeras escondidas em vestiários da liga. No ano passado, três câmeras foram encontradas no vestiário do time HL Buchholz 08-Rosengarten.

