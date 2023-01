O empresário Luciano Hang afirmou nesta terça-feira que reconhece o resultado das eleições presidenciais do ano passado, que resultou na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O bilionário catarinense era um dos mais notórios apoiadores do candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação no Instagram, Hang pede o fim do discurso de ódio e afirma que está embarcado no avião comandado por Lula. “Temos um presidente novo, temos um governo novo, vamos torcer para o piloto como eu sempre falo, que faça uma ótima viagem, até eu estou dentro do mesmo avião”, diz Hang.

Hang também usou o vídeo para repudiar os atos terroristas que deixaram um rastro de destruição nas sedes dos Três Poderes em Brasília, no último domingo. O empresário acrescentou que não participou ou apoiou o movimento golpista.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram