Harmonização facial: escolha de produtos e pré-análise são fundamentais para evitar exageros; veja dicas

Exageros e feições desproporcionais podem atrapalhar o resultado de procedimentos

A harmonização facial se tornou um dos procedimentos estéticos mais buscados por quem deseja rejuvenescer e renovar a autoestima. Entretanto, é preciso atenção na hora de escolher quais produtos serão aplicados e qual profissional cuidará de todo o processo.

“A pré-análise é primordial em um processo de harmonização facial. Conhecer o rosto do paciente e ouvir suas questões são o maior auxílio para um resultado satisfatório. Os pacientes possuem necessidades individuais, não dá pra pular esta etapa, nem passar por ela aceleradamente”, explica a odontologista especialista em estética facial Ticiana Campos.

Saber quais produtos usar é outro passo que precisa ser avaliado para atender e solucionar os problemas indicados pelo paciente. Na aplicação de ácido hialurônico, o perigo ocorre quando o produto é injetado na parte errada do rosto, podendo parar dentro dos vasos sanguíneos que irrigam a face. O erro provoca um entupimento, que leva à morte de tecidos de partes dos lábios, nariz e pode ocasionar cegueira.

Para evitar situações como estas, é importante buscar um dermatologista ou cirurgião plástico, profissionais mais indicados para este tipo de técnica. Estas instruções garantem que o resultado seja satisfatório e feito com segurança.

Além destes riscos, feições exageradas e desproporcionais são frequentes em celebridades e pessoas públicas. É comum ver resultados que, apesar dos inchados causados pela recuperação, ficam com rostos extremamente moldados e desmedidos em relação a idade. É importante conhecer o próprio rosto e entender que cada processo é individual.

Recentemente, a ex-bbb Paula Freitas gerou burburinho nas redes sociais ao aparecer com os lábios inchados e as sobrancelhas arqueadas, dividindo opiniões na web. “As celebridades hoje em dia são referências muito presentes no cotidiano das pessoas. Os lábios de uma, o rosto marcado de outra são pedidos frequentes, mas é sempre importante tomarmos cuidado com essas exigências. Cada rosto é um rosto e a avaliação é feita justamente para definir o que melhor se adapta ao paciente na hora de trazer melhorias a aparência”, detalha Ticiana Campos.

