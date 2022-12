Hemocentro apela para doações e alerta que falta de estoque pode suspender cirurgias na Paraíba

O Hemocentro da Paraíba está com estoque zerado dos tipos de sangue A+ , A- é B-. A situação é grave e a instituição pede para que a população faça doação de sangue ainda este ano. O Hemocentro atende de segunda a sexta, das 7 às 17h30, aos sábados, das 7 às 12h.

Quem está internado lutando pela vida ou na fila para fazer uma cirurgia enfrenta mais um problema, a falta de sangue nos estoques dos hospitais da Paraíba que pode provocar a suspensão de procedimentos cirúrgicos.

Mas, essa realidade pode ser transformada com o simples ato de doar sangue em um dos Hemocentros em Campina Grande, João Pessoa, e nos Hemonúcleos espalhados pelo Estado.

Para doar sangue é muito simples. O candidato deve ir de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, ou aos sábados das 7h às 12h, no Hemocentro Coordenador de João Pessoa, localizado na Avenida Dom Pedro II, 1548, Jaguaribe, do lado da Secretaria de Saúde do Estado e no Hemocentro Regional de Campina Grande.

Outra opção é a doação em um dos Hemonúcleos espalhados pelo Estado que funcionam de segunda a sexta-feira das 7h às 12h, em Guarabira, Patos, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Sousa, Piancó e Itaporanga.

Confira abaixo os requisitos básicos para doação de sangue:

· Pesar no mínimo 50kg;

· Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas;

· Estar alimentado (evitar alimentação copiosa e gordurosa nas 3 horas que antecedem a doação);

· Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do doador;

· Para os menores de idade é necessário estar acompanhado do pai ou da mãe;

· Quem mora ou visitou a cidade de Conde e suas praias estão impedidos temporariamente de doar;

· Quem fez tatuagem, micropigmentação ou colocou piercing pode doar após 12 meses de realização do procedimento.

· Endoscopia impede a doação por 6 meses

· Candidatos à doação que tiveram Covid-19, estando totalmente sem sintomas da doença, podem doar sangue 30 dias após a cura

· A vacina contra a Covid-19 Astrazeneca impede a doação por 7 dias e a Cononavac por 48h.